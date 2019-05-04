Панов: не буду поздравлять «Зенит» с чемпионством

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ставший после завершения карьеры футболиста болельщиком московского «Спартака», прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

«Я не буду поздравлять «Зенит». Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами.

Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, всё-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером.

Что касается Кокорина, то он же играл, поэтому, я думаю, также заслужил быть чемпионом», — приводит слова Панова Sport24.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).