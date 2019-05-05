Маркизио — о чемпионстве «Зенита»: это действительно W8NDERFUL

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«Я ушёл из дома и нашёл семью в 6 тыс. километрах от него. Я оставил свои мечты и нашёл новые. Я покинул команду своего сердца и нашёл команду, которая вошла в моё сердце. Я оставил команду после семи чемпионских титулов подряд и завоевал восьмой. И я скажу вам, что это действительно W8NDERFUL», — написал Маркизио в своём «инстаграме», добавив на русском языке: «Зенит» в моём сердце, как семья в России».

33-летний Маркизио перешёл в «Зенит» осенью прошлого года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил два гола.