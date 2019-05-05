Семак — болельщикам: счастлив и благодарю каждого из вас, это общая победа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам команды после возвращения в Санкт-Петербург. Сине-бело-голубые стали чемпионами за три тура до завершения нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Когда взлетали, не ожидали такого приёма. Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура!» — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).