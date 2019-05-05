Семак: миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить! С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город!» — написал Семак в своём «инстаграме».

Напомним, 43-летний Семак возглавил «Зенит» перед началом нынешнего сезона. Для Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).