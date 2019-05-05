Глава Санкт-Петербурга: перефразируя известную песню, в Питере — праздновать!

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в сети «ВКонтакте» поздравил «Зенит» с чемпионством в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Пятикратные! Чемпионы! Ура! Поздравляю наш любимый «Зенит» с досрочным чемпионством. Вся команда просто молодцы — и игроки, и менеджмент, и персонал вместе с тренерским штабом во главе. А наш талантливейший Сергей Богданович Семак первым в российской истории стал чемпионом и как игрок, и как тренер! Перефразируя известную песню, в Питере — праздновать!» — написал Беглов.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).