Зидан: Погба очень хороший футболист, но он играет за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Я говорил, что Погба является хорошим футболистом, но тоже самое я могу сказать и о других игроках. Я его знаю, но ничего более. Погба очень хорош, но он играет за «Манчестер Юнайтед». В конце сезона мы увидим, какие игроки придут к нам, а какие уйдут. Но я не говорил, что мы собираемся купить Погба», — приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за хавбека € 145 млн. В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 33 матча в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.