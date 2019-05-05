Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал Медведев на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, оформив титул в 27-м туре. Для клуба из Санкт-Петербурга титул чемпиона РПЛ стал пятым в истории. Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

К титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил команду перед началом сезона. Для Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника.