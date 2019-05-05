Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами после поражения «Локомотива» в выездном матче 27-го тура с «Арсеналом» (0:2). Футболисты «Зенита» узнали о результате игры, когда возвращались в Санкт-Петербург из Грозного, где провели встречу с «Ахматом» (1:1).

«Счастливый чемпион! Когда посреди полёта пилот сказал, что «Локомотив» проиграл со счетом 0:2, а ты стал чемпионом… Боялся, что наш самолёт упадёт», — написал Азмун.

Видео доступно на странице Сердара Азмуна в «Инстаграме».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).