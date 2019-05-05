Семак с файером и чемпионское шампанское. Лучшие фото гуляний «Зенита» в Пулково

4 мая петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.



Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, возглавивший клуб перед началом нынешнего сезона.



«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.



По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

«Зенит» отметил титул в Пулково после возвращения из Грозного. Сотни болельщиков команды подготовили эффектное пирошоу.

Лучшие кадры чемпионских гуляний в аэропорту — в фоторепортаже пресс-службы «Зенита».