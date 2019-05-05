Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак с файером и чемпионское шампанское. Лучшие фото гуляний «Зенита» в Пулково

«Зенит» — чемпион РПЛ сезона-2018/19!
Фото: fc-zenit.ru
Семак с файером и чемпионское шампанское. Лучшие фото гуляний «Зенита» в Пулково
Футбол / РПЛ

4 мая петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, возглавивший клуб перед началом нынешнего сезона.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

«Зенит» отметил титул в Пулково после возвращения из Грозного. Сотни болельщиков команды подготовили эффектное пирошоу.

Лучшие кадры чемпионских гуляний в аэропорту — в фоторепортаже пресс-службы «Зенита».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент