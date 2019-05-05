Салах получил удар в голову и не смог доиграть матч с «Ньюкаслом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в гостевом матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу мерсисайдцев.



Во втором тайме матча египтянин в борьбе за мяч получил удар в голову от вратаря «сорок» Мартина Дубравки. Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, и его унесли на носилках. На замену вышел Дивок Ориги.



«Салах получил серьёзный удар по голове, и нам нужно тщательно его обследовать», — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа портал Goal.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне Салах провёл 37 матчей в АПЛ, отметившись 22 голами и 8 результативными передачами.