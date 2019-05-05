Рыбусь: моя ошибка очень сильно повлияла на ход матча с «Арсеналом»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Этот результат позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом.

«Я думаю, первый тайм против «Арсенала» по игре был для нас самым сложным этой весной. Он был тяжёлым с самого начала. Очень сильно на его ход повлияла моя ошибка при первом голе. После этого мы пытались навязать борьбу, но особых моментов у нас не было.

Во втором тайме для нас всё складывалось хорошо, но опять случилась наша ошибка, и мы проиграли 0:2. Нужно поздравить «Арсенал» с победой и двигаться дальше — нам необходимо добиться максимальных результатов в оставшихся трёх турах чемпионата страны и решающих встречах Кубка России», — приводят слова Рыбуся «Известия».

«Железнодорожники», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского первенства, «оружейники» (42) — шестое.