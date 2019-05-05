Бубнов: чемпионство «Зенита» закономерно, команда прибавляла от игры к игре

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионство «Зенита» закономерно. Они прибавляли от игры к игре. За три тура до конца стать чемпионом — это дорогого стоит! Это не тот случай, когда можно сказать, что причина чемпионства — слабость конкурентов.

На протяжение сезона «Зенит» становился лучше в организации игры: как в атаке, так и в обороне. Они сбалансировали свою игру, стабилизировали состав, и после этого уверенно набирали очки. Важную роль в этом сыграли и зимние покупки — Ракицкий, Барриос. Они принесли очень большую пользу «Зениту». Однако это не идеал: в будущем Семаку надо будет сделать игру ещё более гармоничной. Может быть, клуб сделает приобретения, которые помогут усилить состав, чтобы и скамейка была хорошая, не только обойма. Видно, что Семак стремится к сбалансированной игре: старается, чтобы его команда действовала надёжно в обороне и большими силами — в атаке.

Из имеющихся футболистов основными лидерами назвал бы пару атакующих игроков — Азмуна и Дзюбу. Также это Барриос, Иванович и Ракицкий. Вокруг них «Зенит» будет строить игру в следующем сезоне. Думаю, избавляться «Зенит» ни от кого не будет. Важно сохранить чемпионский состав и усилить его. Питерцам не помешал бы хороший диспетчер», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).