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Видео: игроки «Зенита» отпраздновали чемпионство скандированием «Заболотный!»

Видео: игроки «Зенита» отпраздновали чемпионство скандированием «Заболотный!»
Футбол / РПЛ

«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и досрочно стал чемпионом России. После прибытия в аэропорт Санкт-Петербурга футболисты отпраздновали победу скандированием имени форварда Антона Заболотного.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербургский клуб завоевывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак. 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.

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