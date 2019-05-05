Орещук: частица чемпионства «Зенита» принадлежит покойному Сарсании

Футбольный агент Роман Орещук после победы «Зенита» в чемпионате России напомнил о роли Константина Сарсании в успехах питерцев. Напомним, бывший спортивный директор «Зенита» скоропостижно скончался на 50-м году жизни 7 октября 2017 года.

«Все забыли, но частица этого чемпионства принадлежит покойному Константину Сергеевичу Сарсании. Он также приложил усилие к этому чемпионству», — написал Орещук в своём «твиттере».

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербургский клуб завоевывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

К титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил команду перед началом сезона. Для Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника.