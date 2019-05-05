Лунёв: какое на вкус первое чемпионство в жизни? Вандерфульное!

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал чемпионство команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Какое на вкус первое чемпионство в жизни? Вандерфульное!» — приводит слова Лунёва пресс-служба «Зенита».

О досрочной победе «Зенита» стало известно по итогам матчей 27-го тура, в котором главный конкурент питерского клуба — «Локомотив» — потерпел поражение в матче с «Арсеналом» (0:2). Отрыв «Зенита» от «Локомотива» составляет 9 очков, и «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).



В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).