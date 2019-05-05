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Дубли Р. Силвы и Сеферовича – в обзоре матча «Бенфика» — «Портимоненсе»

Дубли Р. Силвы и Сеферовича – в обзоре матча «Бенфика» — «Портимоненсе»
Футбол / Прочие турниры

В матче 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» принимала «Портимоненсе». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев. Для «Бенфики» эта победа стала седьмой кряду.

По дублю в составе победителей оформили Рафаэл Силва и Харис Сеферович. Еще одним голом отметился бразильский форвард хозяев Жонас. Единственный гол в составе «Портимоненсе» забил Бруну Табата.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Бенфика», набрав 81 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примейры, опередив «Порту» на два очка. «Портимоненсе» (36) — на 12-м месте.

В следующем туре «Портимоненсе» 11 мая дома сыграет с «Маритиму», а «Бенфике» 12 мая предстоит выездная игра с «Риу Аве».

Португалия - Примейра. 32-й тур
04 мая 2019, суббота. 20:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
5 : 1
Портимоненсе
Портиман
0:1 – Табата – 53, 1:1 – Силва – 62, 2:1 – Силва – 66, 3:1 – Сеферович – 84, 4:1 – Сеферович – 88, 5:1 – Жонас – 90+2
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