Дубли Р. Силвы и Сеферовича – в обзоре матча «Бенфика» — «Портимоненсе»

В матче 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» принимала «Портимоненсе». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев. Для «Бенфики» эта победа стала седьмой кряду.

По дублю в составе победителей оформили Рафаэл Силва и Харис Сеферович. Еще одним голом отметился бразильский форвард хозяев Жонас. Единственный гол в составе «Портимоненсе» забил Бруну Табата.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Бенфика», набрав 81 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примейры, опередив «Порту» на два очка. «Портимоненсе» (36) — на 12-м месте.

В следующем туре «Портимоненсе» 11 мая дома сыграет с «Маритиму», а «Бенфике» 12 мая предстоит выездная игра с «Риу Аве».