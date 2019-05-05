Клопп рассказал о степени серьёзности травмы Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Мохамеда Салаха после полученной травмы в гостевом матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу мерсисайдцев.

«Я слышал, что Салах получил удар бедром голкипера по голове. Конечно, нам нужно подождать. Он получил сильный удар, очевидно, в этой ситуации. Мохамед лежал на земле, врач должен был принять решение, и он его принял. Конечно, мы согласны с этим. Он был в порядке, но мы должны подождать и оценить его готовность перед «Барселоной».

В раздевалке Мо сидел и смотрел игру по телевизору. Значит, с ним всё в порядке, но нужно подождать, ведь он получил ощутимый удар в голову», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.