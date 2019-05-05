Оздоев отпраздновал титул «Зенита» чемпионским шашлыком

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев вместе с семьёй отпраздновал чемпионство команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

26-летний хавбек на своей странице в «Инстаграме» опубликовал две фотографии, которые подписал хештегами #чемпионскийшашлык и #тызаслужилэтопапа.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Оздоев принял участие в 13 матчах (8 — основе). В активе игрока одна результативная передача.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).