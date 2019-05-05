Роналду: необходимость что-то всем доказывать иногда раздражает и утомляет

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что чувствует давление не только со стороны общественности, но и со стороны семьи.



«Не могу отрицать, что иногда раздражает и утомляет эта необходимость что-то доказывать всем, потому что создаётся ощущение, что ты обязан доказывать каждый год, что ты очень хорош. Это сложно.



Существует дополнительное давление, связанное с необходимостью что-то доказывать окружающим, а не только себе. Это касается и людей, которые рядом, — семья, мать, сын… „Криш, ты должен победить завтра“. Это делает вас более активным. Ты всегда должен тренироваться. Но приходит время, когда ты говоришь: „Оставьте меня в покое“, — приводит слова Роналду El Pais.

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