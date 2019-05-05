Эрнани: «Зенит» заслужил награду за ту прекрасную работу, что проделал

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал завоевание чемпионского титула в Российской Премьер-Лиге.



«Зенит» открыл мне двери в европейский футбол. Вскоре я был отдан в аренду в «Сент-Этьен», чтобы набраться опыта и забивать, а после вернулся более зрелым игроком. Я смог отыграть весь сезон и помочь «Зениту» выиграть этот важный титул. Осталось ещё три тура, но мы можем праздновать успех. Мы заслужили награду за ту прекрасную работу, что проделали", — приводит слова Эрнани Lance.



Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

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