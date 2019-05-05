«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» бонус в размере € 500 тыс. за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в связи с чемпионством петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, сообщает TyC Sports.



Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину нынешнего сезона аргентинец провёл в «Аталанте» на правах аренды и вернулся в петербургский клуб в январе.



О досрочной победе «Зенита» стало известно по итогам матчей 27-го тура, в котором главный конкурент питерского клуба — «Локомотив» — потерпел поражение в матче с «Арсеналом» (0:2). Отрыв «Зенита» от «Локомотива» составляет 9 очков, и «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.



Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

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