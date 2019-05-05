Чемпионство «Зенита» принесло «Боке» бонусный € 1 млн с трансфера Барриоса

«Зенит» будет вынужден выплатить аргентинскому клубу «Бока Хуниорс» бонус в размере € 1 млн за трансфер полузащитника Вильмара Барриоса из-за чемпионства в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, сообщает Noticias de.

Соответсвующий пункт прописан в соглашении между «Зенитом» и «Бокой». Барриос перешёл в стан сине-бело-голубых 1 февраля 2019 года. Сообщалось, что трансфер обошёлся чемпионам России в € 15 млн.

Контракт Вильмара с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Премьер-Лиги колумбийский хавбек принял участие в 9 матчах (все — в стартовом составе). В его актив один гол.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).