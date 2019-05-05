Щенников: в футболе есть понятие «неудобная команда». Для ЦСКА это «Динамо»

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 5 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



«В футболе есть понятие „неудобная команда“ — так вот для нас это „Динамо“. Некоторые вещи невозможно логически обосновать. Лучше приведу всем известную истину: любой серии, даже самой неудачной, когда-нибудь приходит конец. И мы постараемся сделать всё, чтобы это произошло уже в нынешнем сезоне», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА.



ЦСКА набрал 44 очка в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (29) — на 12-м месте.

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