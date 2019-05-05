Семак — о победе «Зенита» в РПЛ: надеюсь, это не шутка пилота

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание чемпионского титула в РПЛ.



«Что чувствую? Надеюсь, это не шутка пилота была по поводу результата. В остальном, чувствую удовлетворение от работы. Счастье, что мы сделали то, что хотели.



Работа есть работа. Занимались тем, чем нужно. Ничего же нельзя изменить, нужно было дождаться результата. Перед вылетом знали, что счет 1:0, но как закончится никто не знал, поэтому рады, что так сложилось, все счастливы. Мы сначала порадуемся победе, а потом уже будем думать, как подходить к следующим матчам. Все игры важны. Потом будем думать, как играть и каким составом. Сейчас порадуемся нашему чемпионству.



Наши болельщики нас всегда поддерживают и гонят вперед. Это победа не только наша, но и наших болельщиков, всего города, который переживал, который любит „Зенит“ больше побед. Мы делали то, что должны делать. Спасибо огромное и городу, и болельщикам, которые ездят с нами. Это прекрасно, мы все сейчас рады и счастливы», — сказал Семак в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

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