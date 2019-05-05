Озил: судьба «Арсенала» — в руках «Челси»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отметил, что команда надеется вернуться в первую четвёрку АПЛ.



«Мы должны надеяться, что „Челси“ потеряет очки, а мы одержим победу в домашнем матче. Если это произойдёт, мы вернёмся в четвёрку лучших команд и с делаем всё, чтобы там закрепиться. Судьба „Арсенала“ — в руках „Челси“. Мы хотим приблизиться к лучшим, и Лига чемпионов может дать нам этот шанс. „Арсенал“ хочет проявить себя, но сначала нужно пройти квалификацию. Это очень важно не только для меня, но и для всего клуба.



Мы не можем объяснить, что произошло в последних встречах. Мы делали всё возможное, чтобы подняться в таблице, но в последних трёх матчах наш план не сработал. Мы потеряли много очков, такое случается в футболе. Самое важное — мы держимся вместе и настроены позитивно», — приводит слова Озила Goal.com.

Озил: хочу остаться в «Арсенале», я счастлив в команде