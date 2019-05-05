Ракицкий может стать чемпионом России и Украины в одном сезоне

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в нынешнем сезоне может стать чемпионом сразу двух стран — России и Украины.

«Зенит» после поражения «Локомотива» в выездном матче с «Арсеналом» (0:2) гарантировал себе первое место по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Ракицкий перешёл в стан сине-бело-голубых в минувшее зимнее трансферное окно из донецкого «Шахтёра». 29-летний защитник в восьмой раз станет чемпионом Украины, если «горняки» останутся на вершине турнирной таблицы УПЛ до конца кампании.

Сейчас «Шахтёр» опережает киевское «Динамо» на 9 очков. Обеим командам осталось провести по пять матчей.

Дважды чемпионом в нынешнем сезоне уже стал хавбек французского «ПСЖ» Леандро Паредес, выступавший за «Зенит» с 2017 по 2018 год.