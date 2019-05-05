ЦСКА — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 5 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Динамо» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Илья Елеференко. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.



ЦСКА набрал 44 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (29) — на 12-м месте.