Радимов: вперёд, «Спартак»! Город чемпионов — на Неве

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оставил сообщение на своей странице в «Твиттере» после того, как «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

«Оле-ола — вперёд, «Спартак» Москва, всегда! И город чемпионов — на Неве», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).

«Зенит-2», набрав 22 очка, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.