Фирмино пропустит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сможет принять участия в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.



Напомним, 27-летний бразильский футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (5:0). Ожидается, что Фирмино сможет восстановиться к матчу 38-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».



«Фирмино не будет готов ко вторнику, а дальше посмотрим», — отметил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.



Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль» завершился со счётом 2:0 в пользу каталонской команды. Ответная встреча состоится во вторник, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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