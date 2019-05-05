Бывший защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин высказался по поводу завоевания «Зенитом» чемпионского титула в РПЛ.
«Чемпионство «Зенита» заслуженно. Сложно сказать, доказал ли свою состоятельность Семак как тренер. Это его первый сезон у руля петербургской команды. Посмотрим, что будет в следующем сезоне и в Лиге чемпионов.
Была ли ставка на тренеров-иностранцев ошибочна? Трудно сказать. Ведь и с Андре Виллаш-Боашем сине-бело-голубые становились чемпионами. Здесь сказались те приобретения, которые «Зенит» сделал в межсезонье: Азмун, Ракицкий, Барриос. Первые два принесли половину очков. Эти трансферы стали решающими.
Кто герой этого чемпионства? Если выделять кого-то одного — Семак», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Соломатин: если выделять одного героя чемпионства «Зенита» — это Семак