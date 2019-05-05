Медведев: если бы «Локомотив» победил, ничего трагического не случилось бы

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, как капитан самолёта, на котором команда возвращалась в Санкт-Петербург, объявил счёт матча 27-го тура Премьер-Лиги «Арсенал» — «Локомотив» (2:0). Поражение «железнодорожников» позволило сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами.

«Интернета на борту не было. Все ждали объявления капитана корабля. Если бы «Локомотив» победил, то ничего трагического не случилось бы. А прежде чем выиграть, ему нужно было хотя бы на ничью наиграть. Все очень ждали объявления. Командир вышел на связь ровно в 21:00 и торжественным голосом объявил счёт. Уточнять, кто чемпионы, уже не требовалось», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).