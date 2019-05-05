«Реал» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 5 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистентами главного судьи станут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. В роли резервного рефери выступит Хуан Руис Агилера.



Мадридский «Реал» набрал 65 очков в 35 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (40) — на 14-м месте. Ранее титул чемпиона Испании завоевала каталонская «Барселона». В тройку лидеров турнира входит также мадридский «Атлетико».