Медведев — о трансферах «Зенита»: будем думать не о количестве, а о качестве

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, какой стратегии будет придерживаться клуб во время предстоящего летнего трансферного окна.

«Мы будем думать не о количестве, а о качестве. Главное, чтобы команда сохранила победный дух — не только желание выигрывать, но и то, что мы ненавидим проигрывать. Легко любить побеждать, но важно воспитать в себе чувство непереносимости поражений. Это путь к следующим победам. Я уверен, что команда сохранит этот настрой!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Зенит» стал чемпионом Премьер-Лиги за три тура до конца сезона. Для сине-бело-голубых этот титул стал пятым в российской истории. Ранее команда из Санкт-Петербурга выигрывала первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.