«Хаддерсфилд» — «МЮ»: Санчес, де Хеа и Погба начнут встречу с первых минут

Тренерские штабы «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед» определились с составами на матч 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Хаддерсфилд Таун»: Лоссль, Шиндлер, Дурм, Конголо, Лёв, Бакуна, Хогг, Муй, Притчард, Мбенза, Ахирни-Грант.

Запасные: Коулмэн, Смит, Горенц-Станкович, Дэли, Качунга, Мунье, Дьякаби.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Джонс, Линделёф, Шоу, Матич, Погба, МакТоминай, Мата, Санчес, Рашфорд.

Запасные: Грант, Смоллинг, Далот, Перейра, Эррера, Фред, Чон.

Матч «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 5 мая, в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит», начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«МЮ», набрав 65 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Хаддерсфилд» (14) — 20-е.