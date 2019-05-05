ЦСКА — «Динамо»: Чалов, Бийол и Ахметов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Васин, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Бийол, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Жиронкин, Марадишвили.



«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.



Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичёв, Рауш, Черных, Марков.



ЦСКА набрал 44 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (29) — на 12-м месте.