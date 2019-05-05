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«Фиорентина» уступила «Эмполи» в гостевом матче Серии А

«Фиорентина» уступила «Эмполи» в гостевом матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Фиорентину». Встреча состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Эмполи» Диего Фариас, который отправил мяч в ворота флорентийской команды на 54-й минуте. Таким образом, «Фиорентина» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 11 матчей, а «Эмполи» прервал серию без побед, которая длилась на протяжении 4 встреч.

«Эмполи» набрал 32 очка в 35 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (40) — на 13-м месте в таблице итальянской Серии А. Ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».

Италия - Серия А. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Эмполи
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 – Фариас – 54
Удаления: нет – Верету, 90+6
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