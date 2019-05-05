Вальдес написал письмо Касильясу с просьбой завершить карьеру голкипера

Бывший вратарь сборной Испании и «Барселоны» Виктор Вальдес написал письмо голкиперу «Порту» Икеру Касильясу, который накануне перенёс инфаркт.



«Дорогой Икер, дорогой друг. В этом футбольном мире не многие принимают решение стать голкиперами, в то время как другие, избирая этот путь, должны научиться жить со своими недостатками и достоинствами.



Ты всегда будешь тем, кто был рождён с перчатками на руках, тем идолом, чей врождённый талант вдохновляет других, тем, на кого другие будут равняться. Все они будут мечтать, чтобы поднять над головой главный трофей, как и ты, с цифрой „1“ на спине.



Ты был и навсегда останешься силой и мотивацией для каждого вратаря, тем, кто способен летать выше и дольше, чем все остальные, превращая немыслимое в возможное. Все будут помнить твои блестящие сейвы и фантастическую игру в воротах.



Мой друг, я с энтузиазмом начинаю писать эти строки, вспоминая, как я жил, упиваясь ностальгией и памятью о той великой конкуренции. Твоё присутствие в этой борьбе заставляло меня ценить всё ещё больше, но ты этого не знал. Ты давал мне многое, и целая страна любила тебя.



Дорогой Икер, дорогой друг. Мы всегда принимали любую опасность без страха, относились ко всему с лёгкостью, но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твоё сердце, которое до сих пор бьётся ради тех, кто мечтает добиться того же, что и ты, подаёт сигналы. Как друг и соперник прошлых времён, я требую, призываю тебя вновь стать белым львом, но на этот раз у боковой линии.



Твоё наследие, определяющее тебя, уже вошло в историю. Всегда в моих мыслях, от вратаря вратарю. Виктор Вальдес», — написал Вальдес на странице в «Инстаграме».