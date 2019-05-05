«Ростов» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Чельцов и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Лаша Верулидзе.



«Краснодар» набрал 46 очквов в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной талице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (36) — на 9-м месте.