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«Эйбар» обыграл «Бетис» в домашнем матче Примеры

«Эйбар» обыграл «Бетис» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 36-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В компенсированное время первого тайма защитник «Эйбара» Хосе Анхель забил единственный гол в этой встрече. На 67-й минуте главный арбитр игры Игнасио Иглесиас Вильянуэва назначил пенальти в ворота хозяев, однако полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо не сумел реализовать 11-метровый удар. Таким образом, «Бетис» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до 5 матчей.

«Эйбар» набрал 46 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (44) — на 13-м месте в таблице чемпионате Испании. Ранее титул чемпиона Испании завоевала «Барселона».

Испания - Примера. 36-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Эйбар
Эйбар
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 – Анхель – 45+1
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