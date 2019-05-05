«Эйбар» обыграл «Бетис» в домашнем матче Примеры

В матче 36-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



В компенсированное время первого тайма защитник «Эйбара» Хосе Анхель забил единственный гол в этой встрече. На 67-й минуте главный арбитр игры Игнасио Иглесиас Вильянуэва назначил пенальти в ворота хозяев, однако полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо не сумел реализовать 11-метровый удар. Таким образом, «Бетис» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до 5 матчей.



«Эйбар» набрал 46 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (44) — на 13-м месте в таблице чемпионате Испании. Ранее титул чемпиона Испании завоевала «Барселона».