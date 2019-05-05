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У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы

У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы
Футбол / Испания

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы бедра. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у футболиста диагностировано повреждение бицепса правого бедра. Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели. Таким образом, француз, возможно, больше не выйдет на поле в этом сезоне.

21-летний Дембеле в нынешнем сезоне принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал пять голевых передач. Также на его счету три гола и одна результативная передача в восьми матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с каталонским клубом действителен до лета 2022 года.

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