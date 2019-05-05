«Фрайбург», отыграв в меньшинстве почти тайм, сыграл вничью с «Фортуной»

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Фортуной». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Итоговый счёт игры — 1:1.

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Винченцо Грифо, реализовавший пенальти. Гостям удалось отыграться на 31-й минуте. Результативный удар на счету Давида Ковнацки. Результативную передачу ему отдал Кевин Штёгер. На 47-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве — с поля за второе предупреждение был удалён Яник Хаберер.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Фортуна» занимает 10-е место, имея в активе 41 очко. «Фрайбург» расположился на 13-м месте, набрав 33 очка. В следующем туре «Фортуна» на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Фрайбург» отправится в гости к «Ганноверу».