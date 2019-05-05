Ракицкий: Питер — с чемпионством

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил болельщиков команды с победой в чемпионате России и рассказал, как сине-бело-голубые будут настраиваться на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Питер — с чемпионством. Поздравляю всех болельщиков. Мы очень рады. Сезон всегда бывает тяжёлым, но главное, что мы первые по его итогам. Как будем настраиваться на следующий матч? На ЦСКА будем настраиваться так, чтобы их обыграть. Ну а дальше посмотрим», — сказал Ракицкий в эфире программы «После футбола».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в следующее воскресенье, 12 мая.

Напомним, победу в чемпионате «Зенит» оформил досрочно после вчерашнего поражения «Локомотива» в Туле местному «Арсеналу» со счётом 0:2.