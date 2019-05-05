«Ростов» — «Краснодар»: объявлены стартовые составы команд

«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на очный матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Чернов, Глебов, Гацкан, Норманн, Еременко, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Калачев, Сигурдарсон, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Щадин.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Мартынович, Петров, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Стоцкий, Каборе, Олссон, Уткин, Сулейманов, Ари.

Встреча пройдёт на «Ростов Арене». Её начало — в 19:00 мск. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Андрей Веретешкин. Резервный судья — Лаша Верулидзе.