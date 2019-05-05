Семак: жаль, что не смогли получить усиление в лице Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях на пути к чемпионскому титулу.

«Ключевые факторы, которые привели нас к чемпионству? Мне кажется, это стабильность. Мы лидировали с первого и до последнего тура, что не так просто сделать. Каждый игрок в определённый отрезок времени брал на себя лидерские функции, забивая мячи, отдавая голевые передачи. В начале сезона были одни лидеры, потом — другие. Потом небольшой и абсолютно ожидаемый спад.



Жаль, что не смогли получить усиление в лице Саши Кокорина, которого мы ждали практически с июля. Думаю, когда же он вернётся в строй. Но, к сожалению, такие события повлияли. Нам пришлось достаточно сложно, испытывали нехватку ресурсов, но с честью вышли из всех ситуаций, проведя хороший сезон», — сказал Семак в передаче «После футбола».