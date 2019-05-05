Нисимура: расстроены, что «Зенит» стал чемпионом

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура прокомментировал ничейный исход матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Мой гол был не таким важным, каким могла бы стать победа. Мы расстроены. После травмы я совсем восстановился, но без маски, наверное, в этом сезоне не сыграю. «Зенит» стал чемпионом? Мы расстроены. Потому что мы были настроены на победу в чемпионате. У нас нет цели испортить «Зениту» праздник, но мы хотим победить. В следующем матче приложим все усилия ради победы. Мы не будем сдаваться в борьбе за второе место», — передаёт слова Нисимуры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в следующем туре. Матч состоится в воскресенье, 12 мая, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».