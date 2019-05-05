Семак: «Зенит» может позволить себе играть в своё удовольствие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации команды на оставшиеся матчи сезона.

«Нужно продолжать играть. Мы можем позволить себе играть в своё удовольствие. Будут играть те, у кого есть силы и желание. Конечно, мы хотим радовать наших болельщиков своей игрой. Насколько получится радовать и игрой, и результатом, мы скоро узнаем. Но я думаю, что мы уже принесли радость нашему городу, привезя кубок и выиграв чемпионат», — сказал Семак в программе «После футбола».

Напомним, что «Зенит» уже обеспечил себе титул чемпиона Российской Премьер-Лиги. Для клуба этой пятое чемпионство в истории.

До конца сезона «Зениту» предстоят матчи с ЦСКА (дома, 12 мая), «Ростовом» (на выезде, 19 мая) и «Енисеем» (дома, 26 мая).