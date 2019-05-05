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Дубль Мариано помог «Реалу» победить «Вильярреал»

Дубль Мариано помог «Реалу» победить «Вильярреал»
Футбол / Испания

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мариано. На 11-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Херара Морено с передачи Альваро Гонсалеса. В конце первого тайма «Реал» вывел вперёд Хесус Вальехо. На 49-й минуте третий гол в ворота «Вильярреала» забил Мариано с передачи Даниэля Карвахаля. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Хауме Коста.

«Реал», набрав 68 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вильярреал» (40) — на 15-м месте.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 12 мая.

Испания - Примера. 36-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал
1:0 – Мариано – 2, 1:1 – Морено – 11, 2:1 – Вальехо – 40, 3:1 – Мариано – 49, 3:2 – Хауме – 90+4
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