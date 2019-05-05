Панченко: ничья с ЦСКА – это, скорее, потеря очков

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).



«Обидно пропускать в концовке. Ведь настраивались на победу. По горячим следам сложно сказать, что не получилось, но была проделана хорошая работа. Команда сыграла отлично и надеялась на победу. Не знаю, чего не хватило. Об этом расскажет тренерский штаб. Физически все готовы, но сложно провести всю игру в таком темпе. Может, в конце и не хватило. Если судить по ходу матча, то ничья – это, скорее, потеря очков», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.