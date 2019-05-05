Дюков: «Зенит» провёл яркий сезон и заслужил чемпионский титул

Президент РФС Александр Дюков поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Хочу поздравить футбольный клуб «Зенит» с чемпионством. Команда провела яркий сезон, продемонстрировала уверенный футбол и заслужила свой титул. Особенно радует, что большой вклад в победу «Зенита» в РПЛ сделали игроки национальной сборной под руководством молодого российского тренера», — сказал Дюков, слова которого «Чемпионату» предоставила пресс-служба РФС.

Напомним, с 2008 по 2017 год Дюков занимал должность президента «Зенита». При его руководстве команда выиграла три чемпионских титула. Также с 2008 года по февраль текущего года он являлся председателем совета директоров «Зенита». Из клуба он ушёл в связи с избранием на пост президента РФС.