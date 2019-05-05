Шунин: в игре с ЦСКА нам как воздух нужны были 3 очка, но немного не дотерпели

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничейный исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Мы расстроены. Сегодня нам как воздух нужны были три очка, чтобы решать свои задачи. Не дотерпели немного. Нужны не мои сейвы, а победы. И я, и команда расстроены, что не получилось её добиться. Игра была очень интересной и, думаю, понравилась болельщикам. Счёт более-менее закономерен. В концовке, когда счёт стал 2:2, начались качели. Концовка была особенно интересной для болельщиков. Могли проиграть, могли выиграть, но в итоге ничья. Почему «Динамо» неудобный исторически соперник для ЦСКА? Это надо у них спросить.

Что касается неудачной игры «Динамо» на стандартах, нужно отдать должное сопернику, который хорошо воспользовался этими ситуациями. Действительно хорошие подачи и удары. Не каждый день видишь такие голы. Как вёл себя Хохлов после игры? Давайте оставим этот момент в раздевалке. Главное для нас – чтобы наши конкуренты по таблице не набрали очки, поэтому я очень рад, что «Спартак» выиграл. Молодцы", — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.